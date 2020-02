Sånn ser The Outer Worlds ut på Nintendo Switch

"We weren't sure it could be done. But then they started coming out with all these games on Nintendo Switch, and we thought, 'Wow, that's great.' And then we saw the proof of concept from the external team who was doing it and we were very, very surprised."

Sånn beskriver Leonard Boyarsky, som har vært med-regissør på The Outer Worlds, følelsen av å se The Outer Worlds.

Switch-versjonen av The Outer Worlds kommer om en måned, og Nintendo har lastet opp de første offentlige skjermbildene på spillets offisielle hjemmeside.

Det har vært det asiatiske teamet Virtuos som har stått for porten av The Outer Worlds til Switct. Det var de samme som tok seg av Switch-utgavene av L.A. Noire, Dark Souls: Remastered og Starlnik: Battle for Atlas.

Bildene kan du se her: