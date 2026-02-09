Sannheten vil bli avslørt i Steven Spielbergs Disclosure Day i juni

Det er planlagt noen storslagne filmer til sommeren, og et eksempel på en av dem er den berømte regissøren Steven Spielbergs nyeste prosjekt. Etter å ha lekt med premisset om utenomjordiske i årevis, er E.T.-regissøren nå klar for det som føles som et magnum opus i sjangeren. Disclosure Day vil utforske hva som skjer når romvesenenes eksistens blir avslørt for hele menneskeheten.

Filmen kommer på kino 12. juni, og premisset for Disclosure Day er rett og slett å se hvordan verden reagerer på at noen få modige mennesker setter livet på spill for å dele den utenomjordiske eksistensen med syv milliarder mennesker over hele verden. Premisset skisserer dette ytterligere med den korte teaseren: "Hvis du fant ut at vi ikke var alene, hvis noen viste deg det, beviste det for deg, ville det skremme deg? Denne sommeren tilhører sannheten syv milliarder mennesker. Vi nærmer oss ... Disclosure Day."

Disclosure Day er skrevet og regissert av Spielberg, og har en svært sterk rollebesetning, med Emily Blunt i hovedrollen sammen med Josh O'Connor og med Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson og flere andre.

Premieren er planlagt om fire måneder, og du kan se den nyeste traileren for Disclosure Day nedenfor.