Santiago Segura er sjokkert over utviklingen av kunstig intelligens i filmindustrien: "Om to eller tre år kommer du til å flippe ut"

AI, kunstig intelligens. Moteordet, teknologien som er på moten. Det er båten alle vil hoppe på, enten for å dra nytte av den eller for å se hvor den er på vei (og om den kommer til å kollidere med deres egne menneskelige interesser). Det finnes bransjer der denne teknologien skaper interne konflikter, og en av dem som har sett dette på nært hold, er den spanske filmskaperen Santiago Segura. Under den nylige presentasjonen av San Diego Comic-Con i Malaga ga skuespilleren (som presenterte arrangementet) oss et intervju der han, i tillegg til å snakke om utfordringen med å prøve å eksportere en komediefilmmodell til utlandet, også gir oss sin holdning til AI.

"Jeg er fortsatt i sjokk", sier Segura. "Jeg så nylig en trailer for en film. Hele bildet er laget fullstendig med kunstig intelligens. Og det er et amerikansk selskap (...) Budsjettet er på rundt 500 000 dollar. Det er utrolig. Og hva de planlegger å gjøre? Akkurat nå ser traileren patetisk ut. Den er sjelløs. Men om to eller tre år kommer du til å flippe ut."

Santiago Segura reflekterte over at teknologi i seg selv er en fantastisk ting, men at han "ikke er veldig fornøyd" med hvordan de har tenkt å bruke den i dag. "Husker du det digitale formatet, den første filmen som ble spilt inn digitalt? Julie og Julia, tror jeg. Vi syntes det var patetisk da. Og nå kan jeg ikke se forskjell på celluloidfilm og digitalt."

"For AI er kanskje forferdelig for noen ting, som kunst. Men for ting som vitenskap er det fantastisk. Jeg er ikke imot det, men jeg er ikke fornøyd." Og her er han mer opptatt av hvordan den kan brukes til å erstatte menneskelige aktører, og at de må beskyttes.

"Vet du hva som er problemet? Vanligvis går teknologien foran loven."

