São Paulo vedtar lov som gjør det mulig å begrave kjæledyr sammen med eierne

Delstaten São Paulo har vedtatt en ny lov som gjør det mulig å begrave kjæledyr sammen med eierne sine, som en hyllest til en hund som tilbrakte ti år ved sin tidligere verges grav. Loven, som uformelt kalles "Bob Coveiro-loven", ble undertegnet av guvernør Tarcísio de Freitas, og er en formell anerkjennelse av det emosjonelle båndet mellom familier og dyrene deres. Loven tillater nå at hunder og katter begraves i familiegraver som tilhører slektninger.

Bobs eier ble begravet i 2011 i Taboão da Serra, i nærheten av São Paulo. Den lojale blandingshunden vendte gjentatte ganger tilbake til kirkegården etter forsøk på å ta ham med seg, og ble til slutt adoptert av personalet, som tok seg av ham i et tiår. Han ble kjent over hele Brasil for å følge begravelsesprosesjoner, ofte med en liten ball. Etter at han døde i 2021 som følge av en trafikkulykke, gjorde lokale myndigheter et unntak for å la ham bli begravet ved siden av eieren sin.

En av lovforslagets forfattere, statsrepresentant Eduardo Nóbrega, sa på sosiale medier at loven gir familiene et verdig og tilgjengelig alternativ til kremasjon. Lignende tiltak er allerede i kraft i andre brasilianske delstater, mens et føderalt forslag om saken fortsatt er til behandling i kongressen...