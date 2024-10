Saoirse Ronan har fortsatt ikke kommet over å miste rollen som Luna Lovegood

Det finnes en håndfull svært lovende unge skuespillere for tiden, og en av dem er den irske sensasjonen Saoirse Ronan. I løpet av sin karriere så langt har hun allerede blitt nominert til fire Oscar-priser, samtidig som hun har spilt i mange fantastiske filmer som Lady Bird, The Grand Budapest Hotel, og Little Women. Men til tross for at hun har en karriere som mange erfarne skuespillere nok hadde ønsket seg, er det en rolle som Ronan har tenkt på den dag i dag.

På Jimmy Kimmel Live avslørte Ronan at hun fortsatt tenker på at hun gikk glipp av rollen som Luna Lovegood i Harry Potter-sagaen. Hun bemerker at hun sannsynligvis var for ung for jobben, men at hun likevel ønsket å spille den irske karakteren som ble ganske populær i de siste filmene.

Ronan uttalte "Jeg hadde gått opp for Luna Lovegood i Harry Potter for mange år siden, fordi det var den irske karakteren, så de fikk alle irene til å komme på audition - omtrent halve Irland - og jeg visste at jeg ikke kom til å få den fordi jeg var for ung, men jeg fikk lese opp en scene som skulle være med i 'Harry Potter', og det var det kuleste som har skjedd noensinne."

Rollen som Luna endte opp med å gå til Evanna Lynch, som dukket opp som heksen i Order of the Phoenix, Half-Blood Prince, og Deathly Hallows - Part 1 and 2.

Tror du Ronan ville ha vært en god Luna?