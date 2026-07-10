Saoirse Ronan kidnapper et barn i Paramounts «Bad Apples

Hvordan ville du taklet å undervise et barn med atferdsvansker? For Saoirse Ronan er svaret på det spørsmålet ganske enkelt.

I den kommende mørke komedien fra Paramount, Bad Apples, spiller Ronan en sliten grunnskolelærer som blir involvert i en kidnappingssak etter et skjebnesvangert møte med en av sine problembarn utenfor skolen. Kort sagt: Etter at barnet truer med å fortelle hele verden at Ronans karakter Maria «angrep» ham, bestemmer hun seg for ganske enkelt å kidnappe ham, låse ham inne i kjelleren sin og deretter gradvis jobbe med å rehabilitere barnet, mens omverdenen kjemper for å finne den forsvunne gutten.

«Bad Apples», regissert av Jonatan Etzler, har premiere på kino allerede 18. september, med Ronan i hovedrollen sammen med det unge talentet Eddie Walker, som spiller den unge problemeleven. Se traileren til «Bad Apples» nedenfor.