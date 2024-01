Saorise Ronan skal ha takket nei til rollen som MCUs Yelena Belova

Selv om Marvel Cinematic Universe har vært i en litt nedadgående spiral siden Infinity Saga ble avsluttet, er mange enige om at sjefene hos Marvel har gjort én ting riktig siden megafilmen: valget av Florence Pugh som Yelena Belova. Skuespilleren dukket først opp i Black Widow og fulgte opp i Hawkeye, før hun neste gang dukket opp i Thunderbolts, og hun har virkelig funnet seg til rette i rollen, men det har ikke alltid vært en selvfølge.

Under en opptreden på podcasten The Town nevnte nemlig Deadline-reporteren Justin Kroll at Saorise Ronan var aktuell for rollen, før skuespilleren takket nei.

Kroll sa "Saoirse-greia, jeg har hørt ting hun har takket nei til. Hun takket nei til rollen som Florence i 'Black Widow', søsteren. Marvel har ikke vært hennes greie, og hun var ikke interessert."</em>

Liker du Pugh som Yelena, eller skulle du gjerne ha sett Ronan prøve seg i rollen?