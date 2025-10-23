Sarah Bond erklærer slutten på konsolleksklusivitet

HQ

Spill som tidligere var knyttet til og kun tilgjengelige på Xbox, har i økende grad begynt å dukke opp på andre plattformer også. Først var det forsiktig og forsiktig, og Xbox-toppene hevdet gjentatte ganger at det bare var snakk om noen få utvalgte spill. Men med Forza Horizon offisielt lansert på Playstation, som ser ut til å ha blitt en stor suksess, er det ingen tvil om at det nå bare er et spørsmål om tid før vi også ser Halo og andre blockbustere spre seg som ild i tørt gress.

Om dette er bra eller dårlig, kan diskuteres. Men for Xbox-sjef Sarah Bond er det ingen tvil om at dette er veien - fremtiden, ettersom hun i et nylig intervju beskriver konsolleksklusive spill som et utdatert konsept. Bond fortsatte også med å forklare hvordan spillere sakte har begynt å innse de mange fordelene ved å kunne nyte det samme spillet overalt - med alle.

Til Mashable sa hun :

"De største spillene i verden er tilgjengelige overalt. Du ser på Call of Duty, du ser på Minecraft, du ser på Fortnite, du ser på Roblox ... det er faktisk det som virkelig driver samfunnet innen gaming. Det er der folk samles. Og ideen om å låse det til én butikk eller én enhet er utdatert for folk flest,"

"Du vil kunne spille med vennene dine hvor som helst, uavhengig av hva de bruker. Og det er det vi virkelig satser på med denne opplevelsen Rog Ally X. Det åpner opp for enda en måte å spille på, i likhet med nettskyen, PC-en og konsollene vi alle har i stua."

Er du enig i det Sarah Bond sier? Er konsolleksklusivitet noe som hører fortiden til?