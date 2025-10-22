Sarkozy får spesiell beskyttelse under fengselsoppholdet

HQ

I går fikk vi nyheten om at Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy hadde begynt soningen av en femårig fengselsstraff etter å ha blitt dømt for sammensvergelse knyttet til valgkampfinansiering fra utlandet.

Nå har vi fått vite at franske myndigheter har sørget for at to politibetjenter skal oppholde seg i naboceller under hele soningen for å ivareta hans sikkerhet, og Sarkozy vil bli holdt i en isolert avdeling med minimal kontakt med andre innsatte.

Hans juridiske team har allerede bedt om tidlig løslatelse i påvente av en ankesak, med sikte på en mulig løslatelse innen utgangen av året. Nicolas Sarkozy fortsetter å nekte for å ha gjort noe galt, og beskriver saken som politisk motivert.

