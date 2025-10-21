Sarkozy, tidligere fransk president, påbegynner fem års fengselsstraff Han går inn i La Santé-fengselet som en del av en korrupsjonsdom knyttet til ulovlig valgkampfinansiering.

Vi har nettopp fått nyheten om at den tidligere franske presidenten Nicolas Sarkozy har begynt å sone en fengselsstraff i Paris, noe som er første gang på flere tiår at en fransk leder har blitt fengslet. Sarkozy er dømt for å ha konspirert for å skaffe valgkampmidler fra Libya, men hevder at han er uskyldig og at dommen er politisk drevet. Han skal sone i isolat i La Santé-fengselet, der han blant annet har begrenset tilgang til daglig mosjon og personlige bekvemmeligheter. Avgjørelsen har splittet politiske kretser, men har samtidig styrket befolkningens tillit til domstolenes upartiskhet. Selv om Sarkozy anker dommen, står saken som et symbolsk skifte i Frankrikes holdning til politisk ansvarlighet.