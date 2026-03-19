Saros gameplay vist i en ny features-trailer

Det finske studioet Housemarque ble først anerkjent for sine stiliserte, originale og utrolig polerte skytespill, hvorav de fleste ble utviklet i samarbeid med Sony. I 2021 lanserte de Returnal, som ble en stor hit, og kort tid etter ble studioet kjøpt opp og ble en del av PlayStation Studios.

Siden den gang har de ikke gitt ut noe annet, men vi vet at de jobber hardt med å fullføre Saros, som skal lanseres på PlayStation 5 den 30. april. Selv om det ikke er historiemessig knyttet til Returnal, er det definitivt likheter som gjør at det virker som en slags åndelig etterfølger.

Nå mener Housemarque og Sony at det er på høy tid at vi blir kjent med tittelen, og har derfor sluppet en Feature Trailer, som på under ett minutt gir oss en oversikt over handlingen og hvordan kontrolleren brukes - i tillegg til å by på litt gameplay. Sjekk den ut nedenfor.