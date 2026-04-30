Saros guide: Slik kommer du i gang og alt du trenger å vite om attributter, våpen, ressurser og mer

HQ

Etter å ha måttet vente i et halvt tiår er utvikleren Housemarque endelig tilbake med en helt ny actiontittel. Det nye Saros bygger på formelen som imponerte så mange da Returnal debuterte, og er et mer tilgivende roguelite-prosjekt, med faste sjekkpunktelementer og et progresjonssystem som gjør hovedpersonen Arjun Devraj sterkere etter hvert eneste løp.

Siden det er ganske mange bevegelige deler, tenkte vi at det kunne være nyttig å ha en ordliste-lignende guide som går i dybden på hver eneste attributt, "valuta", oppgradering og hva det er å vite om dem, og hvordan du kan bruke denne informasjonen til din fordel i erobringen av Carcosa.

HQ

Hva er Arjuns viktigste egenskaper?

Til å begynne med, når du åpner Statussiden i spillet, vil du legge merke til en rekke ord som kanskje ikke er så godt forklart. "Kommando" og "Drive" er bare to eksempler på Arjuns kjerneattributter som påvirker hvordan han presterer i kamp, så la oss fjerne all forvirring du måtte ha.

Dette er en annonse:



Proficiency - Dette er Arjuns grunnleggende "nivå" ved starten av hvert løp. Jo høyere nivå, desto bedre våpen og evner finner du fra begynnelsen av i kister og av og til fra beseirede fiender. Verktøy med høyere ferdighetsnivå kan ha økt skade, ekstra fordeler og en hel rekke ekstra fordeler i forhold til verktøy med lavere ferdighetsnivå, og du kan øke ferdighetsnivået permanent ved å skaffe deg oppgraderinger i Passasjen og midlertidig ved å samle Lucenite i løpet av løpene.

Integrity - Dette er Arjuns helsestatistikk.

Power - Dette er Arjuns energistatistikk, med høyere Power-statistikk som gjør skjoldet mer effektivt og raskere å lade opp.

Resilience - En ekstra helsestatistikk. Høyere motstandskraft betyr at du har høyere integritet.

Command - Et biprodukt av Power-statistikken. En høyere Command-verdi betyr større skjoldkapasitet og hyppigere bruk av Power Weapon.

Drive - Hvor raskt du får Lucenite - nøkkelressursen som er nødvendig for å øke Proficiency i hvert løp.



Hva er ressursene/valutaen/oppsamlingene, og hva gjør de?



Lucenite - Dette er den grunnleggende valutaen som du finner over hele Carcosa. Disse små, glødende gullkulene forbedrer ferdighetene dine under et løp og kan brukes til å kjøpe oppgraderinger på Primary i The Passage, hvis du klarer å få med deg nok tilbake.

Halcyon - En mye sjeldnere ressurs som er begrenset til et visst antall per biom/region på Carcosa. Det er en lilla glødende kule som kan brukes til å kjøpe spesifikke oppgraderinger på The Passage.

Aether - Dette er helsedråper du finner under løp. De har et karakteristisk glødende grønt utseende.

Keys - Brukes til å åpne visse låste dører og gullkister før du får muligheten til å knuse kistene.

Artefakter - Modifikatorene du kan finne under løp. Disse har utelukkende positive effekter når formørkelsen ikke er i kraft, men vil også inkludere negative effekter når formørkelsen er aktiv.

Adrenalin - De positive effektene en artefakt kan gi.

Corruption - De negative effektene et artefakt kan ha.



Dette er en annonse:

HQ

Hvilke våpenalternativer finnes det?

Det finnes to hovedtyper våpen: det egentlige avfyringsvåpenet ditt og det sekundære Power-verktøyet som kan brukes når du har bygget opp nok energi, vanligvis ved å absorbere blå prosjektiler.



Handcannon - Et håndvåpen som hovedvåpen.

Rifle - Et helautomatisk hovedvåpen.

Shotgun - Et hovedvåpen med høy skade på nært hold.

Crossbow - Et ladbart hovedvåpen med lang rekkevidde.

Chakram - Et hovedvåpen som skyter med sagblad, og som gjør skade ved å etterlate bladene i fienden og ved å trekke bladene tilbake og sette dem inn i fienden.



Hvert av disse hovedvåpnene kommer i en rekke alternativer og underalternativer som er helt tilfeldige. Du kan få en armbrøst som avfyrer en horisontal rekke prosjektiler eller en som avfyrer en stjerneformet effekt, eller til og med en håndkanon designet for avstandskamper eller kanskje en som er bygget for krigføring på nært hold. Det er helt og holdent tilfeldig.

Hvert våpen kommer også med en rekke mindre fordeler som er helt tilfeldige. Du kan få Spectral Rounds (kuler som kan gå gjennom terrenget) eller Extra Round (for to ekstra prosjektiler per skudd), og du kan lære mer om hva hver av de mindre fordelene gjør ved å gå til Utstyr-siden i menyen.

Når det gjelder Power-våpen, finnes det også en håndfull alternativer.



Prominence - En eksplosiv RPG-lignende effekt.

Dispiritor - En viruslignende effekt som angriper en fiende innenfra.

Nova Lance - Et snikskytterlignende verktøy som krever presisjon, men som treffer virkelig hardt.

Illumine - Et strålelignende våpen som gjør mer skade jo lenger det er rettet mot en fiende.



I likhet med hovedvåpen har Power-våpen også unike effekter som du kan lese mer om på Utstyr-siden. Dette kan være en knock-back-lignende effekt på Prominence kalt Purge Blast, eller til og med en ekstra prosjektilspawner kalt Grape Missile.

Hva er Carcosan-modifikatorer?

Et av de andre områdene som kan føre til litt forvirring, er modifikatorsystemet. Dette er en måte å gjøre spillet enklere eller vanskeligere på, med belønning i form av mindre krevende kamper eller større belønninger. Du kan legge til Protections og Trials, som i praksis er henholdsvis positive og negative modifikatorer, og den eneste haken er at du bare kan bruke seks av hver modifikator, og det hele må være relativt balansert.

Når det gjelder hvordan dette fungerer, tildeles hver modifikator en verdi, så hvis du aktiverer Overlord Restoration for å fylle opp helsen din før en sjefskamp, vil du få en -1-effekt, som du kan gjengi ved å også aktivere Growth Incapacitor I Trial for å deaktivere Second Chance-mekanikken og legge til +1 tilbake til den totale tellingen din.

Nøkkelen er at du ikke kan være mer enn +/-4 ubalansert i noen av retningene, det være seg i Protections eller Trials. Vi anbefaler at du bestemmer deg for hva du ikke trenger, og deretter introduserer Carcosan Modifiers rundt det for å gjøre spillet enklere etter din smak, da det egentlig ikke er noen grunn til ikke å gjøre det. Siden hovedhistorien ofte krever at du returnerer til The Passage etter viktige bossmøter i biomer, kan du like gjerne aktivere Artefact Destruction Trial for å ødelegge en tilfeldig artefakt når du kommer til et nytt biom, og ta på deg en +2 balanseendring som du kan bruke til din fordel for å få Arjun til å slå hardere med Damage Enhancement Protection (vurdert til -2), for eksempel.

Utover dette er de eneste andre detaljene som er verdt å vite om, knyttet til samleobjekter som ganske enkelt gir mer verdensbygging og narrativ dybde til spillet. I de fleste biomene finnes det Lydlogger, Holo-logger og Tekstlogger å finne, og hver og en av dem utvider databasen din slik at du kan lære mer om Carcosa og bedre overvinne truslene i denne verdenen.

Og det er omtrent alt. Herfra handler det bare om å finne ut hva som fungerer for deg, ha litt flaks på din side for å få tak i verktøyene du trenger, og så være effektiv i kamp, unngå prosjektiler og dele ut rikelig med skade i gjengjeld. Til slutt vil vi bare legge til at det er en god idé å ha med seg alle gjenrullingsoppsamlinger du finner til du skal gå inn i en bosskamp, ettersom de fleste bosser har et par beholdere rett før "rommene" sine som du kan åpne. Så hvis du åpner en beholder og ikke finner noe av verdi, kan du i det minste rulle utstyret på nytt med disse gjenstandene og forhåpentligvis finne noe mer nyttig.

For mer fra Saros, sørg for å lese vår glødende anmeldelse av spillet for å se hvorfor du bør sjekke ut Housemarques siste prosjekt.