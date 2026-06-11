Saros har endelig fått en fotomodus

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Housemarque fortsetter å lage fantastiske spill, men det virker som om Saros ikke får den kommersielle suksessen det fortjener. Kanskje den nye oppdateringen kan bidra til at det PS5-eksklusive spillet selger bedre.

Det finske studioet har sluppet en ny oppdatering som endelig gir Saros en fotomodus. Denne lar oss ikke bare leke med kameraet, legge til filtre, justere farger og mer mens alt er fryst, men gir også noen godbiter for troféjegere ved å legge til ni nye trofeer som utfordrer oss til å bruke fotomodusen på forskjellige måter.

Oppdatering 01.005.001 topper disse tilleggene ved å få de filmatiske sekvensene før bosser til å kjøre bedres og fikser noen andre mindre problemer, slik at et allerede fantastisk spill blir stadig bedre.