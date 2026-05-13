Saros har hatt en beskjeden lansering på PS5, ifølge et analysefirma

HQ

Hvis du er en PlayStation 5-bruker, kan du godt ha funnet deg selv å sjekke ut den siste eksklusive i mai. Saros, fra skaperne av Returnal hos Housemarque Games, kom på konsollen 30. april, støttet av utmerkede anmeldelser, som for øyeblikket ligger på 87 på Metacritic.

Det ser imidlertid ut til at salgslanseringen ikke har vært så strålende som PlayStation Studios hadde håpet. Ifølge dataanalysefirmaet Alinea Analytics har Saros solgt rundt 300 000 eksemplarer siden lanseringen. Dette vil plassere det litt bak studioets forrige utgivelse, Returnal (også en midlertidig PS5-eksklusiv), i samme periode, som kom ut seks måneder etter konsollens lansering, da det knapt var 8 millioner PS5 installert over hele verden.

Saros Dette kom samtidig som Sony bekreftet at de hadde solgt rundt 94 millioner konsoller totalt, og man skulle kanskje tro at tallene for en førstepartslansering som denne burde ha vært mye høyere. Analytikere antyder imidlertid også at det er godt mulig at den nåværende spillkatalogen er overveldende, mens da Returnal (den første tittelen som ble utgitt eksklusivt for PS5) kom ut, var spillerne ivrige etter nye opplevelser i den nylanserte generasjonen. De påpeker også at den nåværende prisen (€ 80) heller ikke hjelper denne action- og kulehelvetesopplevelsen med å fly ut av hyllene.

I mangel av offisielle tall fra Sony selv, hva synes du om Saros lansering, hvis disse salgstallene blir bekreftet? Har du spilt spillet?