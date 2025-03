Saros ikke kunne blitt laget hvis Housemarque var uavhengig, ifølge administrerende direktør

HQ

Som den siste kunngjøringen av State of Play-presentasjonen i februar fikk vi se Saros, det nye spillet fra Returnal-studioet Housemarque. Saros skal lanseres i 2026 og ser ut til å være et ambisiøst sci-fi-epos, men tilsynelatende kunne det ikke ha skjedd uten Sony.

I en samtale med finske Helsingin Sanomat (via Wccftech) forklarte administrerende direktør Illari Kuittinen i Housemarque at det var noen justeringer som måtte gjøres, for eksempel å tilpasse seg Sonys HR-praksis, men at den økonomiske gevinsten var mer enn verdt det.

Saros' budsjett ligger tilsynelatende nær budsjettet til Alan Wake 2, som var på rundt 70 millioner euro. Vi vet veldig lite om Saros, bortsett fra at dette helt sikkert vil gjøre det til et dyrt og ambisiøst prosjekt for Housemarque. Med tanke på den goodwill den vant med den fantastiske Returnal, forventer vi imidlertid store ting av studioet.