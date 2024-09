Satechi SM1

Satechi har nesten alltid klart å utmerke seg i et svært smalt marked med fokus på prisbevisst Apple-basert tilbehør som nesten alltid gjør livet med de samme Apple-produktene enklere. Det finnes riktignok noen få som skiller seg ut med bredere kompatibilitet, men som regel er fokuset smalt.

Dette er ikke et iPad-stativ med innebygd lader, en Mac Mini baseplate med ekstra porter eller en hodetelefonholder med MagSafe-lading. Dette er "bare" et tastatur, og det vil koste deg i underkant av £100, så ikke bare konkurrerer Satechi på en helt annen og bredere front, men de har også mistet sin konkurransedyktige prissetting.

Så det er verdt å kaste litt lys over hvilke alternativer SM1 står ovenfor. Akkurat nå kan du for eksempel få en Logitech MX Mechanical i full størrelse til samme pris, eller en rekke forskjellige Keychron-modeller, som alle er ganske fantastiske. Det er med andre ord tøff konkurranse.

Først og fremst er den ganske fin å se på. Satechi har alltid hatt en slående visuell design, og SM1 viderefører den tradisjonen. Den er bare tilgjengelig i to farger, men spesielt Light-versjonen har en ganske fin kombinasjon av hvite og grå taster som faktisk er ganske iøynefallende. Vi kommer imidlertid ikke unna det faktum at mye av den er av plast. Riktignok er det et "aluminiumskabinett", noe som betyr at deler av bunnplaten er laget av nettopp det, men siden basen er av plast blir den ganske dominerende når du løfter den opp. Sammenlignet med en Keychron til samme pris ser den desidert billig ut, og selv om det er føtter i to trinn under og gummilister som hindrer den i å bevege seg på et gitt underlag er det ingen "spesialsaus" her.

Det er Bluetooth 5.0, det er kompatibilitet med både Windows og MacOS, og det er 14 forskjellige moduser for bakgrunnsbelysning. De pulserer bare hvitt, det er ingen RGB her, men det ser ganske kult ut, ingen tvil om det. Men det har også en ganske stor innvirkning på batterilevetiden, for med den på får du bare 16 timers bruk mellom hver lading, men med den av kan du bruke den i opptil to måneder på én lading (vi antar at dette er med Bluetooth, og ikke 2,4 GHz).

De taktile Brown-bryterne og disse tastene (som Satechi ikke vil avsløre om de er doubleshot eller PBT eller ikke) er imidlertid ganske sære. Ja, de fleste entusiaster vil nok ønske seg mer avstand mellom topp og aktivering som en Red-bryter vanligvis kan gi, men siden dette er lavprofilert, føles det faktisk overraskende responsivt, og det er utvilsomt et av de bedre tastaturene vi har brukt i år.

Men det endrer ikke det faktum at SM1 er altfor dyrt i forhold til det du får, og bortsett fra noen få særegenheter eller Satechi-lignende godbiter, er det vanskelig å si at dette skiller seg ut fra konkurrentene. Hadde den kostet £70 hadde det vært en annen historie, men det gjør den bare ikke.

