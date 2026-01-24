Satellais hundehalsbånd holder oversikt over hundens helse og hvor den befinner seg

HQ

Nesten alle av oss har en hund som står vårt hjerte nær, enten det er vår egen, et familiemedlems eller bare en hund vi følger på sosiale medier - hunder er virkelig menneskets beste venn. Satellai forstår dette, og det er derfor de ønsker å holde hundene våre friske med sine AI-halsbånd, i tillegg til å la oss holde oversikt over hvor de befinner seg.

Vi snakket med produktmarkedsdirektør David Teaster på CES og spurte hvordan halsbåndet holder styr på alle de forskjellige hundetypene der ute. "Vi har vår egen rasedatabase som LLM er opplært ut fra, men den støtter også datapunktene vi samler inn fra flere brukere, og vi kan bruke den til å trekke slutninger til andre typer tall eller data som du kan være interessert i å vite", forklarte Teaster.

Teaster forklarte at LLM-modellen som Satellai har trent opp, gjetter hvilken rase hunden din er, og går deretter inn i databasen for å se om det er noen atferd som er utenom det vanlige, fra overdreven halting til overdreven slikking.

Hvis du er mer glad i katter, kan Satellai snart tilby den samme hjelpsomme tjenesten til deg. Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for mer informasjon.