Satisfactory 1.1. er endelig her

Nå som Early Access er lagt bak oss, har den massive (og svenske!) fabrikkbyggeren tatt sitt neste store sprang med oppdatering 1.1, som nylig ble offisielt lansert etter flere måneder med tilbakemeldinger fra spillerne. Coffee Stain Studios har nøye analysert og destillert alle innspillene i denne nye oppdateringen, som er fullpakket med etterlengtede funksjoner.

Endelig er støtten for kontroller her - både Xbox og DualSense fungerer nå sømløst på PC og Steam Deck. Spillet har også fått en fullt funksjonell fotomodus, perfekt for deg som vil vise frem de ville fabrikkreasjonene dine. Flere livskvalitetsforbedringer har også blitt introdusert, i tillegg til nye logistikkverktøy, heiser, forbedrede tegninger og mye, mye mer.

Sjekk ut videoen for versjon 1.1 nedenfor - og hvis du vil grave deg inn i patch-notatene i detalj, kan du gjøre det her. Alt i alt er dette et perfekt øyeblikk å dykke inn i Satisfactory, eller hoppe tilbake i hvis du er en erfaren veteran.

Spiller du Satisfactory, og vil du prøve ut 1.1-oppdateringen?