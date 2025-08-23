Satisfactory kommer endelig til konsollene i november

HQ

4. november er dagen konsollspillere kan brette opp ermene og begynne å bygge industriimperier. Coffee Stains enormt populære Satisfactory gjør endelig sin etterlengtede debut på Xbox Series og Playstation 5.

Spillet ble opprinnelig lansert i Early Access for seks år siden, og etter fem år med intens utvikling kom den fullstendige 1.0-versjonen i september 2024. Morsomt, vanedannende og imponerende stort i omfang - det er et spill som har fengslet PC-spillere i årevis. Nå kan konsollfans se frem til samlebånd som vever seg som kokt spagetti, endeløs mekking og den evige jakten på produksjonseffektivitet.

Lanseringen 4. november gjelder Playstation 5 og Xbox Series X/S, men Coffee Stain har også lovet versjoner for Playstation 4 og Xbox One, selv om disse vil komme litt senere. Det betyr at nesten alle som har en noenlunde moderne konsoll, snart kan få glede av den industrielle sandkassen som allerede har fenget millioner av PC-spillere over hele verden.

Kommer du til å plukke opp Satisfactory når det kommer til konsollene 4. november?