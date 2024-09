Satisfactory kommer til konsoller

HQ

Coffee Stain Studios er endelig klar til å legge bak seg Early Access for sin fabrikkbyggingssimulator Satisfactory. Spillet lanseres i sin 1.0-tilstand på PC i dag, men dette er ikke slutten på veien for spillets utvikling og fremgang.

Det svenske teamet har avslørt at en konsollversjon av spillet er under arbeid. Vi får ikke vite noe mer om utgaven ennå, men vi kan uten tvil forvente at dette i det minste betyr både en PS5- og en Xbox Series X/S-versjon.

Ellers, for de som planlegger å sjekke ut Satisfactory nå som det har forlatt Early Access, kan du også se frem til å oppleve en rekke nytt innhold. For eksempel får du den femte fasen av Project Assembly, ytterligere fremmede gjenstander og Strange Alien Matter som må finnes og studeres, samt flere nye dekorative bygningsstykker.