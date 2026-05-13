Satoshi Shiki om arbeidet med Attack on Titan-prequel Before the Fall: "Vi hadde så mange møter"

HQ

Attack on Titan er en av de mest kjente og elskede anime/manga-seriene vi har sett til dags dato. Mangaka Hajime Isayama skapte en unik og skremmende verden, og skjulte mange av sannhetene i Attack on Titan helt frem til slutten av serien, noe som kan ha gjort det vanskelig å lage prequel-mangaen Attack on Titan: Before the Fall litt vanskelig.

Vi snakket med Before the Fall-tegneren Satoshi Shiki på Comicon Napoli, og spurte ham hvordan han gikk inn i en så stor serie og bidro til å gjøre historien til sin egen. "Jeg jobbet under press, men før vi begynte, hadde vi mange timer med møter sammen med forfatteren," forklarte Shiki.

"For det var for eksempel en del av historien som ligger til grunn for Attack on Titan. Eller det er noen deler eller funksjoner som du selvfølgelig ikke kunne vri på eller endre. Så vi hadde så mange møter, og det var så mange referanser som jeg selvfølgelig måtte respektere."

Attack on Titan: Before the Fall finner sted 70 år før Eren Yeagar kommer inn i historien, etter oppfinnelsen av det retningsbestemte bevegelsesutstyret, som gjør det mulig for mennesker som er fanget innenfor vegger å kjempe mer effektivt mot de gigantiske titanene som vil spise dem. Det er ikke noe som egentlig er en stor spoiler, men prequelen kunne ha kollidert med noen tidligere hendelser, eller endret den opprinnelige historien fra Isayama, så selv om møtene var lange, var de sannsynligvis til det beste. Sjekk ut hele intervjuet med Shiki-san nedenfor: