Saturday Night Live gjør narr av JK Rowling på grunn av hennes syn på transpersoners rettigheter Komedieshowet bruker Harry Potters elskede husalv til å satirisere over forfatterens holdning til transpersoners rettigheter.

HQ JK Rowlings kommentarer har skapt stor debatt i det siste. Noen støtter hennes synspunkter, mens andre er imot dem. Nå er Saturday Night Live tilbake med et skarpt og humoristisk blikk på JK Rowlings kontroversielle syn på kjønnsidentitet. I sesong 51-premieren dukket Bowen Yang opp som husalven Dobby under "Weekend Update", og hevdet nervøst at hans "herre" hadde sendt ham for å forklare hva som definerer en kvinne. Sketsjen refererte til Rowlings retroaktive krav om mangfold og gjorde narr av hennes sammenstøt med Harry Potter-stjerner om transrettigheter, og avsluttet med at Dobby holdt en T-skjorte som symboliserte frihet, og blandet satire med popkulturkommentarer i en forestilling som kommer midt i en fornyet offentlig debatt om Rowlings uttalelser og hennes pågående feide med Emma Watson. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig se videoen nedenfor. Hva synes du om dette? JK Rowling: for eller imot?