Saturday Night Live UK kommer tilbake for en andre sesong

Den kommende helgen vises den nest siste episoden av Saturday Night Live UKs første sesong, når Hannah Waddingham er programleder og Myles Smith dukker opp den 9. mai for flere komiske sketsjer og musikalske opptredener.

Med denne episoden på vei, som neste uke etterfølges av sesongens siste episode (der Ncuti Gatwa er programleder og Holly Humberstone står for musikken), har det nå blitt kjent at det er bestilt en andre sesong av serien.

Vi får ikke vite så mye om planene for denne neste runden med episoder, bare at de vil starte i september og at de nåværende hovedrolleinnehaverne og gjengangerne sannsynligvis vil være tilbake og klare til å bringe litt liv til senkvelds-TV i Storbritannia og Irland.