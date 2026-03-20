Saturday Night Live UKs første sesong blir to episoder lengre enn forventet

Timene tikker av gårde før Saturday Night Live nok en gang skal forsøke å få innpass hos et ikke-amerikansk publikum, når SNL UK kommer tilbake (etter fiaskoen for flere år siden) i morgen kveld, 21. mars. SNL-legenden Tina Fey skal være den første gjesteprogramlederen, sammen med Wet Leg som musikalsk underholder, og en ganske overraskende utvikling har funnet sted, ettersom den første sesongen av showet har blitt forlenget fra seks til åtte episoder.

Som bekreftet av Sky, blir vi fortalt at denne første runden med episoder vil bestå av åtte episoder, opp fra seks. Vi vet ennå ikke hvem som blir gjesteverter og musikalartister for show fire til åtte, men hvis du er overbevist om at SNL UK vil bli en vellykket satsing denne gangen, er den gode nyheten at det blir flere episoder.

Utover denne utvidelsen er det også bekreftet at hvert show vil være 75 minutter langt og vil sendes direkte fra London kl. 22:00 GMT/23:00 CET. Når det gjelder rollebesetningen som vil være til stede for hvert show, kan de tilbakevendende stjernene bli funnet her.