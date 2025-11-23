Saturns ringer forsvinner i helgen i en hendelse som inntreffer hvert 13. til 16. år

HQ

Hvis du er stjernekikker, bør du vite at du denne helgen vil få et kort, men slående syn når Saturns ikoniske ringer ser ut til å forsvinne i en sjelden optisk hendelse kjent som en ringplankryssing.

Dette skjer når Saturn vipper på en slik måte at ringene vender mot jorden, slik at de blir mindre enn 1 % synlige gjennom et teleskop. Selv om helgens begivenhet er en nesten-kryssing snarere enn en total kryssing, vil du likevel kunne se ringene smalne inn til en uvanlig tynn linje.

Ringplanskryssinger skjer vanligvis bare én gang hvert 13. til 16. år. Den siste fant sted i mars, og neste gang ringene forsvinner helt er ikke ventet før 2038. Etter denne helgen vil ringene gradvis åpne seg opp igjen, og de vil nå sitt bredeste synlige område mot slutten av 2027.