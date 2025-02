Satya Nadella om bruken av AI i Xbox-spill: "Veldig snart vil de begynne å bruke disse modellene"

HQ

I det siste har det virket som om alt snakk i og utenfor teknologiverdenen handler om AI og hva som er bra eller dårlig bruk av AI, og hva alle tolker at det betyr. Det diskuteres mye om bruken av AI bør begrenses til å optimalisere mekaniske prosesser som ikke bidrar med noe annet enn å kaste bort tid, eller om såkalt generativ AI bør brukes til å skape nye underholdningsopplevelser, som filmer, bøker, TV-serier eller videospill. Elon Musk har allerede sagt at han lanserer et spillutviklingsstudio på dette premisset, og nå sier Microsoft-sjef Satya Nadella at Xbox vil følge etter.

I et intervju med Dwarkesh Patels YouTube-kanal hevder Nadella at Xbox "snart vil ha en katalog med spill som vil begynne å bruke disse [AI/Muse]-modellene".

"(...)vi skal trene disse modellene til å generere, og så skal vi begynne å spille med dem."

"Faktisk, da Phil Spencer først viste meg det, hadde han en Xbox-kontroller, og denne modellen tok i utgangspunktet inndataene og genererte utdataene basert på dem. Og det stemte overens med spillet. For meg er det et utrolig øyeblikk. Det er som første gang vi så ChatGPT fullføre setninger, eller Dall-E tegne, eller Sora. Dette er et av de øyeblikkene."

Hva synes du - synes du det er interessant at Xbox er interessert i å skape nye spill basert på generativ AI, eller tror du dette vil miste noe av essensen i spillene?