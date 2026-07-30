Satya Nadella: «Xbox forventes å bringe virksomheten tilbake til vekst i regnskapsåret 2027

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Selv om Microsoft, som vanlig, tjener penger som aldri før, har Xbox-divisjonen slitt i lang tid, og det var selvfølgelig lite som tydet på at dette ville endre seg i kvartalsrapporten som nettopp ble offentliggjort for perioden april–juni.

Mens Microsoft opplevde en omsetningsøkning på 31,34 %, falt faktisk Xbox-divisjonens omsetning med 10 %. Men konsernsjef Satya Nadella virker ikke spesielt bekymret over dette; i stedet ser han ut til å tro at Xbox nå har nådd bunnen. Med det omfattende omstillingsprogrammet som den nye Xbox-sjefen, Asha Sharma, har satt i gang (som først og fremst innebar massive nedbemanninger, men også et nytt fokus på mer kommersielt levedyktige spill), forventer han at det grønne teamet snart vil være tilbake på sporet.

I forbindelse med kvartalsrapporten sa han (takk, Kotaku):

«Når det gjelder Xbox, tar vi de nødvendige beslutningene på tvers av innholdsporteføljen, plattformen og driften for å omstille virksomheten for langsiktig vekst. Vi har bransjens beste IP og talentfulle studioer over hele verden, og tror vi kan forene disse styrkene, og forventer å få virksomheten tilbake på vekstbanen i regnskapsåret 2027.»

Microsofts regnskapsår (som han refererer til) løper fra 1. juli 2026 til 30. juni 2027. Dette betyr at Xbox-divisjonen forventes å vende tilbake til vekst om omtrent ti måneder. Vi vet ikke nøyaktig hvordan dette skal oppnås, men vi mistenker at Project Helix (den neste Xbox-konsollen) kan være en del av løsningen, og kanskje ett eller flere svært vellykkede spill.