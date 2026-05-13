Saudi-Arabia angrep Iran for første gang under krigen, uten at det ble offentliggjort.

I den pågående krigen i Midtøsten har Saudi-Arabia for første gang gått til direkte militært angrep på Iran, ifølge en rapport fra Reuters, som avslører at krigen har "strukket seg på måter som ikke har vært offentlig anerkjent", selv om fiendtlighetene har opphørt og diplomatiet mellom de to landene, som er de to største motstridende sjia- og sunnimuslimske maktene i regionen, har seiret.

Ifølge denne rapporten gjennomførte Saudi-Arabia "mange" luftangrep mot Iran i slutten av mars som gjengjeldelse for Irans tidligere angrep, og det var første gang Saudi-Arabia avfyrte raketter mot iransk jord i stedet for å basere seg utelukkende på forsvarsalliansen med USA.

Krigen i Midtøsten, som allerede er inne i sin tiende uke, startet da USA og Israel iverksatte luftangrep mot Iran 28. februar. Deretter sendte Teheran flyangrep mot alle de seks landene i Gulf Cooperation Council (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater), hovedsakelig mot amerikanske militærbaser, men også mot flyplasser, oljeinfrastruktur og sivile steder.

Saudi-Arabia og Iran velger diplomati i stedet for opptrapping av konflikten

Til tross for det anspente forholdet mellom Iran og Saudi-Arabia, som er kjent for å støtte motstridende grupper i konflikter over hele regionen, har begge landene blitt enige om å de-eskalere, med sikte på å "opphøre fiendtlighetene, ivareta gjensidige interesser og forhindre en eskalering av spenningene", ifølge det en iransk tjenestemann sa til Reuters, mens en tjenestemann i det saudiske utenriksdepartementet sa at de bekrefter sin "konsekvente posisjon som tar til orde for deeskalering, selvbeherskelse og reduksjon av spenninger i jakten på stabilitet, sikkerhet og velstand i regionen og dens folk."

I motsetning til andre land i regionen, som De forente arabiske emirater, som inntok en mer "haukete" holdning til gjengjeldelsesangrepene sine, har Saudi-Arabia kunnet fortsette å eksportere olje gjennom Rødehavet, noe som gjør at de er mindre berørt av stengningen av Hormuzstredet.

Ifølge Reuters bestemte Teheran seg for å bremse angrepene mot Saudi-Arabia av frykt for en hardere gjengjeldelse, slik som den som kommer fra De forente arabiske emirater. Fra 105 drone- og rakettangrep mot Saudi-Arabia mellom 25. og 31. mars til 25 flyangrep mellom 1. og 6. april, som for det meste kom fra allierte grupper fra Irak i stedet for fra Iran selv. En serie angrep mot kongedømmet mellom 7. og 8. april (31 droner og 16 missiler) førte til nye spenninger, men meklere fra Pakistan sendte ut fly for å berolige kongedømmet og mane til tilbakeholdenhet.