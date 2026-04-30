Saudi-Arabia avslutter finansieringen av LIV Golf ved sesongslutt

Det viser seg at ryktene om at Saudi-Arabia avslutter sin finansiering av LIV Golf ikke var grunnløse likevel. Flere medier, deriblant Reuters og BBC, melder at Saudi-Arabia vil trekke støtten til golfturneringen, og nå må de snart finne nye investorer hvis de ikke vil forsvinne.

Ifølge kildene til disse mediene vil det bli offisielt kunngjort på torsdag, og LIV Golf-arrangørene vil kunngjøre en ny "strategisk plan" for å finne nye investorer, med et nytt uavhengig styre fordi medgrunnlegger og guvernør Yasir Al-Rumayyan vil trekke seg.

La oss huske at LIV Golf ble grunnlagt i 2021 med penger fra Saudi Public Investment Fund (PIF), et annet foretak for å diversifisere landets økonomi og tiltrekke seg interesse og anerkjennelse over hele verden, en annen form for "sportsvasking" av landets tvilsomme menneskerettighetsregister.

Denne uken ble det kunngjort at et arrangement i Louisiana i juni vil bli utsatt på grunn av hetesesongen og fotball-VM på samme tid, selv om det ikke er klart om det vil bli utsatt. Sesongen 2026 forventes imidlertid å fortsette uavbrutt, med kommende arrangementer i USA (Virginia), Sør-Korea, Spania og Storbritannia.