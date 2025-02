Saudi-Arabia avviser normalisering med Israel uten en palestinsk stat

HQ

Som et direkte svar på USAs president Donald Trumps nylige forslag om å ta kontroll over Gaza, har Saudi-Arabia gjort det klart at landet ikke vil normalisere båndene til Israel uten at det opprettes en palestinsk stat.

Trumps plan om å gjenbosette palestinere og forvandle Gaza til et blomstrende økonomisk knutepunkt har utløst sinne i hele den arabiske verden. Saudi-Arabia, en mektig regional leder, har stått fast på sitt standpunkt og uttalt at ethvert forsøk på å forflytte palestinerne vil være uakseptabelt.

Til tross for Trumps forsøk på å oppmuntre Saudi-Arabia til å følge etter land som De forente arabiske emirater og Bahrain når det gjelder å anerkjenne Israel, understreket Riyadhs utenriksdepartement at palestinernes sak fortsatt ikke er til forhandling, og signaliserte at alle politiske tiltak i regionen må ta hensyn til palestinernes rettigheter først. Inntil videre gjenstår det å se hvordan hendelsene vil utvikle seg.