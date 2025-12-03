Saudi-Arabia jobber med nye bud på Liverpools Salah og Madrids Vinícius, sier kilder

HQ

Fra en sesong hvor han var med i kampen om Ballon d'Or, til å bli sterkt kritisert av engelsk presse og utelatt fra Liverpools startoppstilling, kan Mohamed Salahs fremtidige dager i England være talte. Spissen har drastisk redusert sin effektivitet, med 4 mål i Premier League, da Liverpool har falt dramatisk ut av form i ligaen ett år etter å ha vunnet Premier League-tittelen.

Ifølge rykter fra talkSPORT er klubber i Saudi-Arabia fortsatt interessert i den 33 år gamle egyptiske spissen. Salah, som ble ryktet bort i fjor, endte opp med å signere en toårskontrakt og takket nei til en overgang til Midtøsten for 500 millioner pund. Men den saudiarabiske proffligaen er fortsatt forpliktet til å signere Mohamed Salah.

Dersom prestasjonene hans ikke blir bedre, vil Liverpool kanskje være interessert i en overgang tidlig på slutten av sesongen, ett år før kontrakten hans går ut. Al Hilal og Al Qadsiah er potensielle klubber som er interessert i Sala, melder de.

Han skal ikke være den eneste: Ifølge de samme kildene jobber den saudiske proffligaen fortsatt med en ny avtale for Real Madrids kantspiller Vinícius Jr. Brasilianeren har gjentatte ganger avvist tilbud fra Saudi-Arabia, men har ennå ikke signert en ny kontrakt med det spanske laget. Hans nåværende kontrakt utløper først i juni 2027.