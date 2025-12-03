Saudi-Arabia jobber med nye bud på Liverpools Salah og Madrids Vinícius, sier kilder
Saudi Pro League vil ikke hvile før de kan signere disse spillerne.
Fra en sesong hvor han var med i kampen om Ballon d'Or, til å bli sterkt kritisert av engelsk presse og utelatt fra Liverpools startoppstilling, kan Mohamed Salahs fremtidige dager i England være talte. Spissen har drastisk redusert sin effektivitet, med 4 mål i Premier League, da Liverpool har falt dramatisk ut av form i ligaen ett år etter å ha vunnet Premier League-tittelen.
Ifølge rykter fra talkSPORT er klubber i Saudi-Arabia fortsatt interessert i den 33 år gamle egyptiske spissen. Salah, som ble ryktet bort i fjor, endte opp med å signere en toårskontrakt og takket nei til en overgang til Midtøsten for 500 millioner pund. Men den saudiarabiske proffligaen er fortsatt forpliktet til å signere Mohamed Salah.
Dersom prestasjonene hans ikke blir bedre, vil Liverpool kanskje være interessert i en overgang tidlig på slutten av sesongen, ett år før kontrakten hans går ut. Al Hilal og Al Qadsiah er potensielle klubber som er interessert i Sala, melder de.
Han skal ikke være den eneste: Ifølge de samme kildene jobber den saudiske proffligaen fortsatt med en ny avtale for Real Madrids kantspiller Vinícius Jr. Brasilianeren har gjentatte ganger avvist tilbud fra Saudi-Arabia, men har ennå ikke signert en ny kontrakt med det spanske laget. Hans nåværende kontrakt utløper først i juni 2027.