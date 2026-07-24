Saudi-Arabia må anerkjenne Israel som stat som en del av sin atomavtale med USA

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Bare i går ble det rapportert at USA og Saudi-Arabia hadde blitt enige om en avtale som skal sikre at sistnevnte utvikler kjernekraft til sivilt bruk. Selv om avtalen ennå ikke er godkjent av Kongressen og i noen grad står i strid med president Donald Trumps pågående konflikt med Iran – særlig siden en fredsavtale er avhengig av at Iran gir avkall på alle atomkapasiteter de besitter – ser avtalen med saudiaraberne ut til å ha et ekstra og uvanlig element av dybde.

For det første forklarer Trump at avtalen ikke vil tillate anrikning av uran til militær bruk, men at den også vil være avhengig av at Saudi-Arabia anerkjenner Israel som en stat som en del av Abraham-avtalene. Dette ble bekreftet av Trump i et innlegg på Truth Social.

«Den sivile atomavtalen (det vil ikke foregå noen anrikning av materiale!) som inngås mellom det amerikanske energidepartementet og Saudi-Arabia, og som kun gjelder ikke-militær bruk slik som det Iran og De forente arabiske emirater (og andre) allerede har, vil bli godkjent, men er fullstendig betinget av at Saudi-Arabia slutter seg til de høyt respekterte og vellykkede Abraham-avtalene.»

<social>https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116969149016233329</social>

Det har ennå ikke kommet noe svar fra saudiaraberne om dette.