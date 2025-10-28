Saudi-Arabia presenterer planer om å bygge et fotballstadion på toppen av en 350 meter høy skyskraper

HQ

Saudi-Arabia blir det bekreftede vertslandet for fotball-VM i 2034, etter en lite gjennomsiktig budprosess som banet vei for at det arabiske landet skulle være vertskap for det andre VM i Midtøsten, etter Qatar 2022. Landet planlegger nå å sjokkere verden med utrolige stadioner som skal huse fotballkampene, og de har nylig avslørt planene for et stadion ... på toppen av en skyskraper.

Det rapporteres at kongeriket ønsker å bygge elleve nye stadioner, men ingen av dem ser like spektakulære ut som NEOM Sky Stadium, som skal ligge på toppen av et 350 meter høyt tårn. Gjestene skal kunne ta høyhastighetsheiser for å komme opp til stadionet, som skal kunne ta imot 46 000 mennesker og drives med fornybar energi.

På grunn av sin kapasitet vil den kunne huse kamper fra gruppespill til kvartfinaler. Byggingen er planlagt til 2026, med en forventet åpningsdato i 2032. Hvis det blir realisert, vil det stå i skarp kontrast til det planlagte finalestadionet, som går i ett med det naturlige landskapet og er dekket av grønt.

Tror du dette stadionet vil bli bygget?