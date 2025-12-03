Saudi-Arabia vil eie majoriteten av EA når oppkjøpet er klarert

HQ

Nylig ble det avslørt at Electronic Arts (EA) skulle kjøpes opp av et konsortium av investorer som spenner over det saudiarabiske Public Investment Fund (PIF), og investeringsselskaper, inkludert Donald Trumps svigersønn Jared Kushners Affinity Partners og også Silver Lake. Da denne avtalen ble kunngjort, med en verdi på hele 55 milliarder dollar, ble det antatt at eierskapet ville være ganske balansert mellom de involverte partene, men det vil det tilsynelatende ikke være i det hele tatt.

Wall Street Journal har publisert en rapport der det hevdes at dersom avtalen fullføres, vil PIF eie hele 93,4 % av EA, mens Silver Lake vil få så lite som 5,5 % og Kushners Affinity Partners vil få beskjedne 1,1 %. Hvis avtalen blir gjennomført og godkjent, vil Saudi-Arabia i realiteten eie EA.

Når det gjelder hvordan avtalen er strukturert, hevder en arkivering fra den brasilianske antitrustregulatoren at 36,4 milliarder dollar vil bli sortert i form av egenkapital og ytterligere 20 milliarder dollar vil bli tatt på en gjeld mot EA. Når det gjelder egenkapitaldelen, skulle rundt 29 milliarder dollar ha kommet fra PIF, med organisasjonen som allerede hadde en eierandel på 5.2 milliarder dollar i utgiveren før avtalen ble kunngjort.

Det antas at oppkjøpet kan klareres i regnskapsåret 2027, men som det ble bevist å være tilfelle med Microsofts oppkjøp av Activision Blizzard, blir denne typen gigantavtaler nesten alltid møtt med uventede hindringer. Hvis det går gjennom, forventer EA å beholde den kreative kontrollen over selskapet.