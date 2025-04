Saudi-Arabias GP: Slik ser du Formel 1 i helgen og tider fra Europa

HQ

Formel 1 fortsetter på sin asiatiske rute denne helgen med Saudi-Arabias Grand Prix, et av de yngste løpene i kalenderen, som først ble arrangert i 2021. På Jeddah Corniche Circuit er sesongen fortsatt i en tidlig fase, uten noen klare favoritter ... selv om noen sjenerte stemmer begynner å si at Oscar Piastri faktisk ikke bør utelukkes til tross for sin unge alder og bør betraktes som favoritt til førerens tittel, og presterer bedre enn Max Verstappen, hans lagkamerat i McLaren Lando Norris, og absolutt bedre enn Lewis Hamilton, som fortsatt blir vant til Ferrari.

Dermed er det fortsatt mye usikkerhet og spenning rundt denne sesongen, som fortsatt er vidåpen, selv om den domineres av McLaren-guttene, Norris (77 poeng) og Piastri (74 poeng), etterfulgt av Verstappen (69 poeng), George Russel (63 poeng) og Charles Leclerc (63 poeng). Bak dem, et gap på 30 poeng med Andrea Kimi Antonelli.

Tider og hvordan du kan se Saudi-Arabias GP

Saudi-Arabias Grand Prix starter første trening klokken 14:30 BST, 15:30 CEST, fredag 18. april, etterfulgt av den andre treningen klokken 18:00 BST, 19:00 CEST. Den tredje og siste treningen er lørdag 19. april kl. 14:30 BST, 15:30 CEST.



Kvalifiseringsløp: 18:00 BST / 19:00 CEST (lørdag 19. april)



Race: 18:00 BST / 19:00 CEST (søndag 20. april)



Hvor du kan se Formel 1 fra Europa

Som vanlig er Formel 1 vanligvis begrenset til betalingskanaler. Dette er en liste over offisielle Formel 1-sendinger i noen europeiske markeder, men du kan sjekke hele listen på F1.com.



Belgia: RTBF/Play Sports



Danmark: TV3/Viaplay TV3/Viaplay



Frankrike Canal+



Tyskland: Sky Deutschland/RTL Sky Deutschland/RTL



Italia: Sky Italia Sky Italia



Norge Viaplay/ V sport 1



Portugal DAZN



Spania: DAZN DAZN



Storbritannia og Irland: Sky Sports/Channel 4