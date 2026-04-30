Saudi-Arabias hittil dyreste film ligger an til å bli en av tidenes største kinoflopper
Etter å ha brukt 150 millioner dollar på actionfilmen, ser det ikke ut til at den vil gjenopplive den saudiarabiske filmindustrien som planlagt.
Desert Warrior, den nye actionfilmen med Anthony Mackie, Ben Kingsley, Sharlto Copley og Aiysha Hart i hovedrollene, ser ut til å bli en av tidenes største publikumsflopper. Filmen er regissert av Rupert Wyatt, og ble distribuert av MBC Studios, et saudiarabisk mediekonglomerat og den største mediegruppen i Midtøsten og Nord-Afrika.
Det var håp om at filmen, som handler om en konkubine som rømmer fra keiserens klør og allierer seg med en ørkenbanditt for å ta keiseren, skulle kunne revitalisere den saudiske filmindustrien. Men når man ser på tallene, ser det ut til at det må selges mange flere billetter for å få til det. Desert Warrior har for øyeblikket tjent inn litt over 500 000 dollar på verdensbasis ifølge BoxOfficeMojo, med et budsjett på 150 millioner dollar.
Tatt i betraktning at de fleste filmer i disse dager må tjene rundt det dobbelte av budsjettet på billettkontoret for å gå i balanse, er Desert Warrior langt, langt unna å komme i grønt. Det er lite sannsynlig at filmen kommer til å holde seg særlig mye lenger, hvis vi skal være ærlige. Saudi-Arabias mediesatsing kan gå tilbake til å kjøpe aksjer i suksessrike selskaper og bringe WWE rundt en gang i blant, ettersom det ser ut til at landets egen filmindustri ikke kunne skape en hit. Desert Warrior Filmen , som dessverre ser altfor generisk ut, og som heller ikke imponerte kritikerne, kan ha vært dødsdømt siden den hadde premiere på filmfestivalen i Zürich i fjor.