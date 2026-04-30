Saudi-Arabias hittil dyreste film ligger an til å bli en av tidenes største kinoflopper

Desert Warrior, den nye actionfilmen med Anthony Mackie, Ben Kingsley, Sharlto Copley og Aiysha Hart i hovedrollene, ser ut til å bli en av tidenes største publikumsflopper. Filmen er regissert av Rupert Wyatt, og ble distribuert av MBC Studios, et saudiarabisk mediekonglomerat og den største mediegruppen i Midtøsten og Nord-Afrika.

Det var håp om at filmen, som handler om en konkubine som rømmer fra keiserens klør og allierer seg med en ørkenbanditt for å ta keiseren, skulle kunne revitalisere den saudiske filmindustrien. Men når man ser på tallene, ser det ut til at det må selges mange flere billetter for å få til det. Desert Warrior har for øyeblikket tjent inn litt over 500 000 dollar på verdensbasis ifølge BoxOfficeMojo, med et budsjett på 150 millioner dollar.

Tatt i betraktning at de fleste filmer i disse dager må tjene rundt det dobbelte av budsjettet på billettkontoret for å gå i balanse, er Desert Warrior langt, langt unna å komme i grønt. Det er lite sannsynlig at filmen kommer til å holde seg særlig mye lenger, hvis vi skal være ærlige. Saudi-Arabias mediesatsing kan gå tilbake til å kjøpe aksjer i suksessrike selskaper og bringe WWE rundt en gang i blant, ettersom det ser ut til at landets egen filmindustri ikke kunne skape en hit. Desert Warrior Filmen , som dessverre ser altfor generisk ut, og som heller ikke imponerte kritikerne, kan ha vært dødsdømt siden den hadde premiere på filmfestivalen i Zürich i fjor.