Saudi-baserte SNK-eier kjøper mer enn 26 millioner Capcom-aksjer

Det saudiarabiske investeringsselskapet EGDC eller Electronic Gaming Development Company har kjøpt millioner av Capcom-aksjer. Etter Capcoms nylige suksesser med blant annet Resident Evil Requiem, samt sterke, pålitelige franchiser i Monster Hunter og Street Fighter, ser det ut til at alle vil ha en del av overskuddet.

I henhold til GameBiz (via Automaton West) kjøpte EGDC 26,788,500 5.03 aksjer, og eier en eierandel på XNUMX% i Capcom. Firmaet forklarte at oppkjøpet var av hensyn til "ren investering", noe som betyr at det håper å få fortjeneste fra aksjekursøkninger eller utbytte.

EGDC er kanskje mest kjent som eier av King of Fighters-utvikleren SNK, som de kjøpte tilbake i 2022. Vi får se om de håper å kjøpe opp flere av Capcoms aksjer, men foreløpig tjener de litt på spillutgiverens mange suksessutgivelser.