Saudi-støttede investorer ser på overtakelse av EA for 50 milliarder dollar

Det er store endringer på gang i spillverdenen. Ifølge rapporter er en investorgruppe bestående av Saudi-Arabias offentlige investeringsfond, Jared Kushners Affinity Partners og private equity-firmaet Silver Lake interessert i å kjøpe Electronic Arts, som for tiden er verdsatt til rundt 50 milliarder dollar. Avtalen, som vil gjøre selskapet privat, vil være blant de største oppkjøpstransaksjonene noensinne, og det sies at investorene er klare til å presentere et formelt tilbud så snart som neste uke.

Nyheten fikk EA-aksjen til å stige med mer enn 15 prosent i løpet av ettermiddagen. Men ingenting er endelig: Verken EA, Silver Lake, PIF eller Affinity Partners har kommentert forhandlingene offentlig. Hvis avtalen går gjennom, vil det markere en ny æra for EA - og en enda sterkere saudisk tilstedeværelse i spillindustrien. Bra eller dårlig? Det er opp til deg å avgjøre.

Hva synes du om utsiktene til at EA blir privateid?