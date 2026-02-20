Saudiarabiske RTS slukner Evo i det siste spill- og esportsoppkjøpet av det midtøstlige landet

HQ

En stund eide Sony Interactive Entertainment faktisk Evolution Championship Series (Evo), men så bestemte PlayStation-eierne seg for å selge esportturneringsarrangøren til indiske Nodwin Gaming sommeren 2025. Nå har Evo fått enda en eier og et nytt hjem, ettersom det har blitt avslørt at det saudiarabiske og Qiddiya-baserte RTS nå har kjøpt opp kampspillkonkurransen.

Investeringen anses som neste skritt for å utvide og støtte Qiddiya Citys Gaming & Esports District, som håper å "revolusjonere bransjen". I pressemeldingen i forbindelse med avtalen nevnes det at det saudiske eierskapet ikke vil endre "tradisjonene, verdiene og identiteten" til Evo, og at selskapet vil fortsette å tjene "spillere, fans og utgivere på alle nivåer i bransjen". For dette formål kan du forvente det samme lederskapet som vil se gjennom de allerede planlagte arrangementene for fremtiden, inkludert i Tokyo, Las Vegas og Nice i 2026.

Administrerende direktør i RTS, Stuart Saw, forklarer om avtalen: "Vi er stolte av arven vår med Evo, som startet for fem år siden. Vi kommer til å fortsette å investere i de tingene som betyr noe for samfunnet vårt, løfte og styrke medlemmer av FGC og jobbe flittig med våre spillutviklerpartnere for å sikre at Evo er til fordel for alle involverte parter."

Tror du denne avtalen vil være gunstig for Evo i fremtiden?