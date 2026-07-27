Sauron utfordrer mennesker, alver og dverger i den tredje sesongen av The Lord of the Rings: The Rings of Power

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Ja, vi vet kanskje hvordan denne delen av Midgardens historie vil ende, men den store krigen som skal avgjøre Solens andre tidsalder i Midgard, er i ferd med å flytte seg fra boksidene til TV-skjermen i den tredje sesongen av « The Lord of the Rings: The Rings of Power. Det ser ut til at produksjonen nok en gang hever standarden for denne sesongen, der overraskende gjenforeninger, uventede allianser og det etterlengtede øyeblikket da Sauron smir Ringen for å herske over dem alle, venter på oss.

Prime Video benyttet anledningen på San Diego Comic-Con til å avsløre traileren for den tredje sesongen og, mens de var i gang, offentliggjøre utgivelsesplanen, som strekker seg over hele november. De fire første episodene slippes 11. november, episodene 5 og 6 18. november, og de to siste episodene (7 og 8) 25. november 2026.

I mellomtiden må du ikke gå glipp av den første teaseren for sesong 3 av « The Lord of the Rings: The Rings of Power og plakaten nedenfor.