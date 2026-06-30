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Verdensnyheter

Savnet hund funnet 1 000 miles fra hjemmet med et helt nytt navn

Den 13 år gamle shih tzu-hunden hadde til og med fått et nytt navn før en mikrochip avslørte hans sanne identitet.

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En 13 år gammel shih tzu ved navn Apollo er gjenforent med familien sin etter å ha vært savnet i over to måneder. Han ble funnet på et dyreherberge mer enn 1 600 kilometer fra hjemmet sitt i Florida. På det tidspunktet hadde han også på seg et ID-merke med navnet «Yuri», noe som i første omgang skapte litt forvirring.

Apollo forsvant i april etter å ha sneket seg ut gjennom en port ved Josey-familiens hjem i Ocala, Florida. Til tross for hans lange fravær ga familien aldri opp håpet om å få ham tilbake og holdt både maten og lekene hans klare i påvente av at han skulle komme hjem.

Hvordan Apollo havnet i New York er fortsatt uklart, men etter at dyreherberget skannet mikrobrikken hans, ble eierne kontaktet. Familien er nå gjenforent med hunden sin.

Savnet hund funnet 1 000 miles fra hjemmet med et helt nytt navn

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