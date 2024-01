Saw får en 20-årsjubileumssamling på Blu-ray i mars som inneholder alle 10 filmene.

Tro det eller ei, men i 2024 er det 10 år siden den aller første Saw -filmen ble lansert. For å feire denne milepælen gir Lionsgate ut en Blu-ray-spesialsamling med 10 filmer som inneholder alle filmene i serien fra den første filmen og frem til den ferske Saw X. Samlingen blir tilgjengelig 5. mars og vil koste 79,99 dollar. Med Saw 11, som etter planen skal lanseres i september, er dette en utmerket måte å ta igjen det tapte fra serien på.

Beskrivelsen av samlingen lyder slik: "Alle de 10 filmene fra filmhistoriens mest vellykkede skrekkfranchise - inkludert det siste kapittelet, Saw X - er her samlet i ett skremmende sett. Spol tilbake til begynnelsen, da Jigsaw for første gang la ut sine djevelsk geniale feller for de moralsk uberegnelige, og følg deretter den lange veien av smerte helt til Mexico i den nyeste filmens ufortalte historie om John Kramers søken etter en kreftkur, som inspirerer til hans mest personlige spill hittil."

Du kan ta en titt på bildeboksen for samlingen nedenfor: