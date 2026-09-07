Saw: Forhåndsvisning av Genesis: Asymmetrisk skrekk får en blodig og gåtefull vri

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Det er faktisk overraskende at Saw-serien ikke hadde blitt smittet av den asymmetriske flerspiller-horror-trenden før nå. Vi så opplevelser basert på «Evil Dead» og «Killer Clowns from Outer Space» dukke opp før denne legendariske skrekkfranchisen fulgte etter, og etter å ha fått muligheten til å spille et par runder med « SAW: Genesis under årets Gamescom, er jeg mer sjokkert enn noensinne over at vi måtte vente så lenge som vi har gjort.

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Jeg sier dette fordi selv om « SAW: Genesis ikke akkurat er en helt nyskapende tilnærming til den asymmetriske skrekkformelen, introduserer det likevel noen interessante ideer som jeg tror sjangeren generelt kan lære av. For det første spiller dette seg litt som et flerspiller-overlevelseshorrorspill, i den forstand at du må utforske et lineært nivå og samle ledetråder underveis for til slutt å løse et puslespill og komme deg videre. Oppgavene dreier seg om å finne gjenstander og informasjon som er nødvendig for å løse utfordringer, og mye av dette krever litt oppfinnsomhet og kritisk tenkning fra spilleren. Alt dette skjer mens du blir jaktet på av en og annen skremmende NPC, og mens den spillerstyrte antagonisten «The Judge» lurer i nivået og hele tiden prøver å sette en kjepp i hjulet for de overlevende.

Så når man koker det ned til det grunnleggende, er kjernen i « SAW: Genesis svært lik «Dead by Daylight», «The Texas Chainsaw Massacre», «Friday the 13th» – listen fortsetter. Forskjellen er at dette er et førstepersonsspill, og på samme måte står de overlevende overfor langt mer komplekse utfordringer mens de må takle en fiende som er mindre direkte i måten han prøver å komme mellom deg og redningen på. Selv om jeg innrømmer at jeg ikke kan si så mye om rollen som dommeren (en av de første arkitektene bak Jigsaws mantra, altså ikke John Kramer), siden jeg bare fikk sjansen til å spille som en av de overlevende.

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Så langt starter spillet med at de tre overlevende befinner seg i en støvete korridor i herregården der selve spillet utspiller seg. Du beveger deg raskt fremover til du når den åpne inngangshallen, og det er da «moroa» begynner å ta form. Kartene i « SAW: Genesis genereres prosessuelt, så det finnes ikke nødvendigvis én måte å spille på, men i den forhåndsvisningen jeg opplevde, krevde det første puslespillet at man fant spaker og koder for å åpne en låst dør. Disse var spredt utover denne delen av kartet, og man visste omtrent hvor man skulle finne hver av dem, siden de var markert på et minikart. Den nøyaktige plasseringen ble ikke avslørt, men som et team av overlevende visste vi hvor vi skulle lete, og dette utviklet seg til å gå gjennom trange korridorer fulle av feller som kunne skade karakteren din eller midlertidig lamme deg – noe som er det siste du trenger når en monstrøs avvikelse er i nærheten.

Siden tiden ikke var på vår side – et sentralt designvalg, ettersom de overlevende har begrenset tid på seg til å nå seghet – delte vi oss opp og lette etter ett sett med spaker og koder hver, en oppgave jeg snart kom til å angre på da en enorm, brutalt sterk datastyrt fiende brøt gjennom en dør og begynte å angripe meg. Løsningen var å plukke opp et primitivt nærkampsvåpen fra en kasse i nærheten og deretter bruke dette til å slå inn hjernen på monsteret, slik at veien foran ble ryddet. Kort tid etter fant jeg spaken og oppdaget koden skrevet på et papirark festet med stifter til et griselik. Det kan virke rart, men husk det med tanke på det som kommer.

Klokken fortsatte å tikke ned, og jeg bestemte meg for å ofre litt av mitt eget liv for å sikre at vi kunne fortsette. Dette gjøres ved å stikke armen inn i en gjennomsiktig grønn boks og hente den lille Billy the Puppet-figuren derfra. Dette er et «Saw»-spill, så denne oppgaven inneholdt mange skarpe gjenstander og kniver, noe som betød at å legge til noen minutter til klokken kostet meg en betydelig (og uhelbredelig) del av helsen min, samtidig som Billy-dukken ble fjernet fra boksen for godt, noe som gjorde det til en engangsinvestering.

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Vi satte spakene på plass og tastet inn kodene, og snart åpnet døren seg inn til et mindre rom som rommet et mye mer komplekst puslespill. Husker dere grisene? Målet nå var å utforske rommet og lete etter informasjonen som sto skrevet på papir og var stiftet fast til grisene. Der kunne det for eksempel stå «gult høyre ben», og det betydde at vi måtte finne liket som var merket med gul maling og deretter ta det høyre benet og kaste det i en nærliggende gryte. Med tiden som tikket ned i raskt tempo, måtte vi brygge sammen en kvalmende suppe av bestemte kroppsdeler, og vi ble skadet hvis vi prøvde å legge feil del i blandingen. Alt dette skjedde mens vi måtte finne delene som trengtes for å aktivere oppvarmingsmekanismen for å koke denne forferdelige suppen, som var neste skritt mot frelse.

Min beskrivelse av dette puslespillet er mye mer kortfattet enn vår felles opplevelse som lag med å løse det; derfor måtte jeg halvveis gjennom oppgaven ha et nytt gjensyn med Billy the Puppet fra en ny eske, noe som etterlot meg med lite helse igjen, men også hele laget vårt med begrenset tid å leke med. Derfor, selv da gryten var tilstrekkelig oppvarmet, gikk vi snart tom for tid og ble ofre for Dommerens uhyggelige spill.

Selv om jeg la merke til at noen av lagkameratene mine slet med denne mer gåteorienterte stilen i et asymmetrisk skrekk-spill, var opplevelsen for meg personlig ganske forfriskende og føltes ganske nyskapende. Alle de viktigste kjennetegnene på hva vi forventer av slike spill er til stede, men kombinert med et mer tilfredsstillende og krevende overlevelsesopplegg som er mindre avhengig av å flykte fra en overveldende og ustoppelig morder. Det store spørsmålet er om disse gåtene vil gi den nødvendige gjenspillbarheten for et spill av denne typen, men slik det er nå, har « SAW: Genesis imponert meg nok til at det bør være et spill å holde øye med hvis du liker denne typen spill. Å ja, det var ganske dystert og blodig til tider, så det var veldig autentisk «Saw» også på den måten.