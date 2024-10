SAW har blitt kronet som vinner av ESL Challenger Katowice 2024

HQ

Mens vi pleier å se en kjent liste over lag og organisasjoner som deltar på ESL Pro League sesonger, er det alltid en håndfull mindre, mindre gjenkjennelige navn som har stanset billetten sin gjennom å vinne et ESL Challenger -arrangement. Den siste av denne gjengen er SAW, som i løpet av helgen klarte å sikre seg en plass i Season 21 av turneringen ved å vinne ESL Challenger Katowice 2024.

Finalen satte Saw mot B8 i en tett kamp der alt var å spille for. Dette inkluderte ikke bare invitasjonen til ESL Pro League, men også en pengepremie på 50 000 dollar. Etter et utmattende sett gikk SAW av med seieren og sikret seg brorparten av disse premiene.

Med dette resultatet i tankene slutter SAW seg til en håndfull andre lag som allerede har hevdet sin plass i ESL Pro League: Season 21.