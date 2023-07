Saw X bekrefter norsk skuespiller blir offer i første trailer

Dette har vært en svært spennende måned for fans av Saw-filmene. Først fikk vi vite at Saw X får kommer tidligere enn forventet og at Tobin Bell er tilbake. Deretter fikk vi en svært urovekkende plakat. Nå er det tid for det beste hittil.

Lionsgate har sluppet den første traileren til Saw X, og med den avslører at vi endelig får se hva Tobin Bells John Kramer gjorde med legene som ikke klarte å kurere kreften hans. Det viser seg sannelig at en av disse er Synnøve Macody Lund, så det skal bli interessant å se om hun overlever hele filmen eller ei den 29. september.