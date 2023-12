Saw XI bekreftet - kommer i september 2024

Saw-filmene har definitivt hatt sine opp- og nedturer gjennom årene, men Saw X ble ganske godt mottatt av fansen da den hadde premiere tidligere i år. Derfor var det ikke spesielt overraskende da Kevin Greutert, filmens regissør, hintet til en ny film, selv om han ikke virket særlig interessert i å lage en direkte oppfølger. Det var for to måneder siden, så du kan trygt si filmserien er tilbake på løpebåndet.

HQ

Lionsgate har nemlig ikke bare bekreftet at Saw XI kommer. Vi har også fått vite at filmen skal ha premiere 27. september 2024. Ingenting annet har blitt avslørt, men å få høre "The game continues" får det til å virke som om vi får en direkte oppfølger likevel neste år.