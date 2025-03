Saw XI rapporteres å ha blitt skrotet

Det ser ut til at det ikke blir noen ellevte film i Saw-serien, i hvert fall ikke som opprinnelig planlagt. En ny rapport avslører at prosjektet har vært plaget av problemer helt fra begynnelsen, med uenigheter mellom filmens produsenter som rett og slett har gjort det umulig for Saw XI å ta form.

Filmen, som skulle hatt premiere i fjor, ble annonsert kort tid etter at Saw X kom på kino og skulle ha premiere 27. september, en dato som senere ble flyttet til 26. september 2025 i stedet.

I tillegg nevnes økonomiske problemer og Tobin Bells aldrende helse som to andre store problemer som henger over produksjonen. Den nå 81 år gamle skuespilleren skal ha hatt problemer allerede under innspillingen av den forrige filmen, og det har derfor blitt stilt spørsmål ved hans evne til å fortsette i rollen som Jigsaw.

Kevin Greutert, som regisserte Saw X og tidligere har jobbet som klipper på de fem første filmene i serien i tillegg til Jigsaw, skulle returnere som regissør for denne ellevte delen. Noe som nå dessverre ikke ser ut til å skje i det hele tatt.