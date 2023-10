Saw Xs regissør sår tvil om muligheten for en direkte oppfølger

HQ

Saw X har allerede fått en flyvende start, med gode kritikker og en omsetning som overgår forgjengeren Spiral på bare 10 dager.

Ettersom filmen har blitt en suksess blant publikum og kritikere skulle man tro at en direkte oppfølger ville være uunngåelig (det kom tross alt seks filmer i året etter suksessen med den første filmen), men det er ikke sikkert at det er tilfelle. I et intervju med The Hollywood Reporter sa regissør Kevin Greutert at han så på filmen som en "endelig avskjed for Jigsaw".

Greutert sa: "Vi må bare se hva fremtiden for Saw er. Det er så mange retninger vi kan gå i, men for meg er det ingen åpenbar retning som kommer ut av denne filmen. Jeg ville virkelig at den skulle føles som en slags endelig avskjed med Jigsaw-karakteren, men man skal aldri si aldri."

Så hva kan fremtiden bringe for Saw-serien etter Saw X? Vel, det er mulig at historiene til karakterene som ble introdusert i Jigsaw og Spiral kan bli videreført, men dette var ikke akkurat de mest roste filmene. Det sikreste Lionsgate kan gjøre er kanskje å fortsette rett etter Saw 3D og avsløre hva som skjedde med Mark Hoffman etter at han ble etterlatt på det ikoniske badet.

