Sayonara Wild Hearts nettopp lansert på PS5

HQ

Under den siste Annapurna Interactive Showcase bestemte utvikleren Simogo seg nettopp for å slippe en PS5-versjon av sitt rytmespill Sayonara Wild Hearts. Dette vil være første gang en innebygd versjon av tittelen er gjort tilgjengelig for den nåværende generasjonen, og reiser også spørsmålet om når eller om vi kan forvente en Xbox Series X / S-utgave også.

Denne PS5-versjonen kommer også med en ny oppdatering til spillet som legger til Remix Arcade -modus eksklusivt for denne konsollen. Dette er en modus som ber spillerne "fart gjennom en helt ny PS5-eksklusiv spillmodus som jager høye poengsummer i uendelig omspillbare nivåer til et tilfeldig utvalg av sanger i spillets ikoniske lydspor."

Men dette var ikke alt, Sayonara Wild Hearts på PS5 har blitt forbedret til å kjøre med 4K-grafikk og opptil 120 FPS. PS4-eiere kan til og med oppgradere til denne nye versjonen av spillet, forutsatt at begge plattformene er koblet til den samme Sony-kontoen.

Sjekk ut PS5-traileren for spillet nedenfor.