Scaloni kommenterer Messis tvil om deltakelse i VM 2026: "Uansett hva han bestemmer seg for..."

Leo Messi hadde en emosjonell kveld i forrige uke da han spilte det som helt sikkert blir hans siste fotballkamp i Argentina ... og gjorde mange fans bekymret da han sa at han kanskje ikke kommer til å spille VM i 2026. Faktisk er "det mest logiske" at han ikke kommer til å gjøre det, selv om han ikke hadde tatt en avgjørelse ennå og ikke vil ta den på en stund.

Mandag, før Argentinas siste kamp i VM-kvalifiseringen mot Ecuador (tirsdag, kl. 01:00 CET, 00:00 BST på onsdag i europeisk tid), ble Argentinas hovedtrener Lionel Scaloni spurt om Messis ord, og han respekterte hans beslutning. "Jeg har ikke snakket med Messi om neste VM. Uansett hva han bestemmer seg for, er det greit."

Scaloni sa at han ikke har bestemt seg for hvor mange spillere han vil ta med til VM, noe som antyder et generasjonsskifte. "Det har dukket opp unge spillere som gir oss mer vertikalitet, noen som spiller godt med ballen. Spillets idé er ikke annerledes, identiteten er den samme."

Det ville likevel være trist om Messi ikke gjør VM 2026 til sin "siste dans", ettersom han da ville vært forsvarende mester, og det ville gjort ham til den eneste spilleren som har deltatt i seks verdensmesterskap, fra 2006 til 2026 ... sammen med Cristiano Ronaldo, hvis han også stiller opp. Tror du Messi kommer til VM neste sommer?